(Adnkronos) - Proseguono gli attacchi tra Russi e Ucraina. Almeno 12 persone sono state uccise e altre 14 ferite in un attacco di Mosca contro un autobus a Kramatorsk, città chiave del fronte orientale. Lo ha riferito la procura ucraina sui suoi canali social, allegando foto di corpi e detriti sparsi sulla strada accanto ai resti del mezzo.

In Russia uno degli episodi più rilevanti ha riguardato il data center Yandex di Sasovo, il servizio di mappe più popolare in Russia, nella regione di Ryazan. L'attacco ha provocato un incendio e problemi temporanei ad alcuni servizi dell'azienda. Yandex ha confermato l'accaduto e la struttura ha subito un'interruzione dell'alimentazione in una delle aree del data center.

Un altro obiettivo è stato il complesso petrolchimico Gazprom Neftekhim Salavat, in Baschiria, dove è divampato un incendio. La raffineria lavora fino a 10 milioni di tonnellate di materie prime idrocarburiche all'anno e produce oltre 150 prodotti, tra cui benzina, gasolio, olio combustibile, bitume, polietilene, stirene e ammoniaca. L'azienda è già stata colpita in passato da droni ucraini.

Intanto è salito ad almeno 32 morti e oltre 100 feriti il bilancio dell'imponente attacco russo condotto ieri contro l'Ucraina. La situazione più grave si è verificata a Pryluky, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale provocando 22 morti, tra cui cinque bambini, e decine di feriti.

Altre vittime sono state registrate a Kyiv e in altre località. Secondo le autorità ucraine, l'attacco ha interessato 12 regioni ed è stato condotto con circa 70 missili e un massiccio numero di droni, colpendo anche infrastrutture energetiche.

Parallelamente, le agenzie di sicurezza russe hanno riferito alla Tass che un punto di schieramento temporaneo per mercenari colombiani del 23° Reggimento d'Assalto Separato della Guardia Nazionale dell'Ucraina è stato distrutto vicino a Kharkiv. "A Dergachi, nell'oblast di Kharkiv, è stata annientata una grande forza d'assalto aviotrasportata di mercenari colombiani del 23° Reggimento d'Assalto Separato della Guardia Nazionale dell'Ucraina, precedentemente schierata da Kiev", ha affermato la fonte dell'agenzia. Le autorità russe sostengono che i mercenari stranieri nelle forze armate ucraine siano circa 16.500, di cui 7.000 colombiani.

Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo su una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump, e non è chiaro quando la conversazione avrà luogo. Lo ha dichiarato all'agenzia Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ieri, in occasione del compleanno di Putin, Trump aveva affermato che la sua telefonata con il presidente russo era stata organizzata.

"Non ancora. Vi faremo sapere", ha risposto Peskov quando i giornalisti gli hanno chiesto se la telefonata fosse già stata coordinata con la parte russa e se ci fosse un accordo su quando avrebbe potuto avere luogo. In precedenza, il Cremlino aveva fatto notare che il colloquio si sarebbe potuto organizzare rapidamente qualora fosse stata avanzata un'iniziativa in tal senso. Dall'inizio dell'anno, i presidenti russo e statunitense si sono sentiti telefonicamente cinque volte in totale. L'ultima telefonata ha avuto luogo l'8 settembre.