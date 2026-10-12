(Adnkronos) - E' di almeno 3 morti e 25 feriti il bilancio di un attacco missilistico russo contro una zona residenziale nella comunità di Pisochyn, alla periferia di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalla Polizia nazionale ucraina. Tra le vittime figurano un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 19 e una donna di 51, secondo quanto riferito dalle autorità, in un raid che ha colpito in una zona residenziale densamente popolata, vicino a un negozio di alimentari e a diversi edifici residenziali, provocando un incendio, che è stato domato.

"L'attacco si inserisce in una giornata tragica per Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina - si legge su 'The Kyiv Independent -. In precedenza, l'11 ottobre, due bombe hanno colpito il quartiere di Nemyshlyanskyi, uccidendo una persona e ferendone almeno altre otto". "Solo questa settimana, i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili di vario tipo e oltre 1.640 droni d'attacco, di cui circa il 60% a reazione", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Intanto è giallo sulla tregua energetica annunciata tra Russia e Ucraina annunciata dal presidente Usa, Donald Trump, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il tycoon sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo, chiede a Washington di precisare quando dovrebbe entrare in vigore il cessate il fuoco e denuncia bombardamenti russi anche dopo l’annuncio.

Secondo il Financial Times, che cita funzionari europei, gli Stati Uniti starebbero minacciando di bloccare il sistema di approvvigionamento delle armi destinate all'Ucraina per spingere Kiev a interrompere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe.

Secondo Axios al momento la Russia non avrebbe accettato alcun tipo di cessate il fuoco, mentre l'Ucraina "ne vuole uno che vieti gli attacchi alle centrali elettriche".