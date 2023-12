Uccise la moglie a martellate, condannato a 21 anni di carcere: nessun vizio di mente per l’agricoltore di Zeddiani

Cronaca Daniela Careddu, originaria di Cabras, era stata colpita alla testa mentre dormiva nel letto

Gli investigatori davanti alla casa del delitto, a Zeddiani

Daniela Careddu, originaria di Cabras, era stata colpita alla testa mentre dormiva nel letto

Per la Corte d’Assise di Cagliari, Giorgio Meneghel era in grando di intendere e volere quando uccise brutalmente la moglie, Daniela Careddu. Il verdetto pronunciato questa mattina per il delitto di Zeddiani condanna l’agricoltore a 21 anni di carcere.

Accolte in sostanza le richieste del pubblico ministero Sara Ghiani, che aveva chiesto una condanna a 24 anni.

La Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda non ha riconosciuto all’imputato (54 anni) alcun vizio di mente, ma gli ha concesso le attenuanti generiche, considerate prevalenti rispetto all’aggravante contestata per il legame coniugale.

Per la mamma, un fratello e una sorella della vittima, assistiti dal legale Vito Zotti, è stato disposto il risarcimento del danno subito.

Giorgio Meneghel era difeso dall’avvocato Francesca Accardi.

L’omicidio era avvenuto il 5 febbraio del 2022. Daniela Careddu, 51 anni, originaria di Cabras, era stata uccisa con tre colpi di martello alla testa mentre dormiva in una stanza separata, nella casa di via Roma.

L’assassino si era consegnato poco dopo ai carabinieri, ammettendo il delitto.

