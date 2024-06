Uccisa dal figlio a Sinnai, la lite è scoppiata perchè il giovane voleva prendere l'auto senza patente. L’avvocato di Tidu: «Chiederemo la perizia psichiatrica»

Sarebbe scoppiata per l’uso dell’auto di famiglia la violenta lite al culmine della quale Andrea Tidu, il 27enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, ha ucciso con una coltellata alla schiena la madre, Maria Dolores Cannas, di 57 anni. Il delitto ieri pomeriggio nella loro abitazione di via Monte Genis a Sinnai.

«Il mio assistito è molto provato ed è ancora sconvolto, ritengo che non abbia la capacità di intendere e volere», ha detto Roberto Zanda, l’avvocato che difende Tidu. Domani il giovane si presenterà davanti al gip per l'interrogatorio di convalida, finora ha scelto la strada del silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere: «Non so se rilascerà dichiarazioni spontanee - precisa l'avvocato -. Noi siamo pronti a presentare la richiesta per una perizia psichiatrica per valutare se era capace di intendere e volere al momento del fatto».

madre e figlio, stando alle indagini, hanno iniziato a discutere ieri intorno alle 16 in cucina, una lite nata perché il giovane avrebbe voluto prendere l'auto di famiglia senza però avere la patente. Un mese fa era stata tolta al 27enne la licenza di guida perchè trovato ubriaco al volante.

