Ubriaco al volante, investe un pedone e urta un’auto in sosta: denuncia e patente ritirata

Arbus

Il test in ospedale ha rilevato un tasso alcolemico oltre il doppio del limite



Si è messo al volante dopo aver bevuto troppo, ha investito un pedone e urtato un’auto in sosta: dopo alcune settimane di accertamenti, per un artigiano di Arbus è scattata una denuncia, oltre al ritiro della patente e il fermo del mezzo che guidava.

I fatti risalgono al 4 dicembre. L’uomo, 39 anni, guidava il proprio fuoristrada nel centro di Arbus. Nell’immettersi in via Fratelli Cairoli, a causa della velocità eccessiva non è riuscito a evitare un veicolo in sosta.

Più avanti l’automobilista ha inoltre investito un pedone, un pensionato di 79 anni residente a Torino ma originario di Arbus.

I carabinieri delle stazioni di Arbus e Montevecchio avevano portato l’investitore al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, per le analisi del sangue.

Il test ha rilevato un tasso alcolemico di 1,13 grammi per litro, pari a oltre il doppio del massimo consentito. Dopo l’esito delle analisi, ieri l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per lesioni stradali gravi e guida sotto l’influenza di alcol.

Inoltre gli è stata ritirata la patente e il fuoristrada è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Giovedì, 28 dicembre 2023