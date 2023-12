Tutti in marcia a Terralba per regalare un sorriso ai bambini della Pediatria del San Martino

Terralba

Anche quest’anno la Consulta giovani ripropone la corsa-camminata solidale

È ormai un appuntamento fisso del mese di dicembre a Terralba. Anche quest’anno “Una corsa per un sorriso”, non manca l’appuntamento. La manifestazione benefica, giunta alla quinta edizione, che prevede una corsa-camminata solidale per le vie del centro storico, si svolgerà venerdì prossimo, 22 dicembre.

Il ricavato della vendita dei cappellini ricordo dell’evento, proposti al prezzo simbolico di 5 euro, verrà devoluto sotto forma di doni e attrezzatura per il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Martino” di Oristano.

Il punto di ritrovo per la partenza sarà piazza Cattedrale, alle 17.30.

“Una corsa per un sorriso” è una manifestazione organizzata dalla Consulta giovanile di Terralba, guidata dal presidente Roberto Mura. Con i giovani del paese collaborano l’Amministrazione comunale – e in particolare l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Andrea Grussu e l’assessorato alle Attività produttive guidato da Rosella Orrù – la Pro loco e gli Amatori Terralba.