Turismo, Sardegna in crescita con +4,6% presenze negli otto mesi del 2026 - Notizie

Il turismo in Sardegna continua a crescere dopo i risultati record della scorsa stagione. Nei primi otto mesi del 2026 le presenze turistiche nell'Isola hanno raggiunto quota 13,83 milioni, con un incremento del 4,58% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli arrivi sono stati oltre 3,32 milioni, in aumento del 3,98%, mentre la permanenza media è salita da 4,14 a 4,16 notti. Sono i principali dati presentati oggi dall'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, durante la conferenza stampa al TTG Travel Experience di Rimini."Dopo una stagione 2025 che aveva fatto registrare numeri da record rispetto all'anno precedente, i dati dei primi otto mesi del 2026 confermano che la Sardegna continua a crescere. È un risultato importante, che dimostra la capacità della nostra destinazione di consolidare i raggiunti e rafforzare il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. La sfida è proseguire su questa strada, puntando sulla qualità dell'offerta, sui nuovi collegamenti e sulla distribuzione dei flussi turistici durante tutto l'anno", ha dichiarato l'assessore Cuccureddu.Secondo l'analisi delle transazioni Mastercard, nel periodo gennaio-settembre 2026 la spesa turistica è aumentata di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota della clientela internazionale pari al 52% della spesa complessiva rilevata. Un andamento che conferma il peso crescente del turismo per l'economia regionale e per le attività collegate all'accoglienza, al commercio e alla ristorazione.Positivi anche i dati del traffico aereo: dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 gli aeroporti sardi hanno registrato oltre 10 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente significativo l'incremento dei passeggeri internazionali, aumentati del 18,96%, fino a superare quota 4,1 milioni.Tra le novità annunciate al TTG spicca il nuovo...

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