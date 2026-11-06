Turismo in Sardegna, crescono i ricavi ma restano stabili i pernottamenti - Notizie

Il turismo in Sardegna continua a crescere in termini di ricavi, ma il numero di pernottamenti non aumenta. Nei primi dieci mesi dell'anno il valore delle prenotazioni è aumentato rispetto all'anno precedente in nove mesi su dieci, con incrementi prevalentemente compresi tra il 7% e il 9% durante l'alta stagione e un picco del +21,9% a maggio. A sostenere la crescita è stato soprattutto l'aumento delle tariffe, mentre il numero di notti vendute è rimasto sostanzialmente stabile. In due anni tariffe aumentate del 50% a maggio e del 18% ad agosto.È quanto emerge da un'analisi condotta da Mycomp e Smartness su circa 450 strutture ricettive sarde, tra hotel, residence, villaggi e camping.Nel campione analizzato compare anche una differenza tra le strutture che investono in marketing digitale e quelle che non lo fanno. Nel primo gruppo, le prenotazioni dirette rappresentano il 62,4% del totale, contro il 53,8% del secondo, con uno scarto di 8,6 punti percentuali.I risultati sono stati presentati durante la terza edizione del Roadshow Smartness Sardegna. "I numeri del 2026 confermano una stagione positiva per le strutture analizzate, ma ci dicono anche che la crescita è arrivata soprattutto dai prezzi, mentre le notti vendute sono rimaste sostanzialmente stabili. Per il 2027 sarà importante non concentrarsi soltanto sul prezzo, ma soprattutto sulla strategia di vendita. Per aumentare la marginalità, le strutture devono investire di più nella capacità di attirare prenotazioni senza dipendere sempre dai grandi portali, rafforzando il marketing e il rapporto diretto con gli ospiti", spiega Carlo Gallino, founder di Mycomp e product owner di Smartness.La crescita più significativa del valore delle prenotazioni si registra a maggio (+21,9%), dopo il +23,4% già rilevato nello stesso mese del 2025. Anche settembre mostra un...

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