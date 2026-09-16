(Adnkronos) - "L’innovazione terapeutica ha permesso di cambiare la storia" della leucemia mieloide cronica (Lmc) "e di raggiungere una sopravvivenza molto alta. Accanto alla componente scientifica di ricerca e sviluppo, Novartis, impegnata da circa 30 anni in oncoematologia, in particolare nell'ambito della Lmc, vuole occuparsi dell'ascolto dei bisogni dei pazienti, soprattutto per quanto riguarda la loro qualità di vita”. Lo ha detto Marco Rago, Medical Head Oncology Novartis Italia, all’incontro con la stampa, promosso dalla farmaceutica a Milano, durante il quale è stato presentato ‘Vita Lmc Tracker’, uno strumento digitale che supporta il monitoraggio quotidiano e il confronto con il clinico.

“Abbiamo condotto un’indagine con l'istituto di ricerca Elma Research per capire quali sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti e qual è l'impatto della malattia e dei trattamenti sulla qualità di vita - aggiunge Rago - È emerso che una buona parte di pazienti ancora non si sente particolarmente informata sui segni e i sintomi della sua malattia e non si sente parte del percorso decisionale insieme al proprio clinico, verso il quale ancora non riesce ad essere così trasparente da potergli parlare di come evolvono i propri segni e sintomi”.

“È per questo - spiega Rago - che abbiamo creato uno strumento digitale molto semplice, chiamato Vita Lmc Tracker, che serve ai pazienti per monitorare i segni e i sintomi della malattia e portare queste informazioni nello studio del proprio medico, in modo da poter avere una discussione medico-paziente più informata. L'impegno di Novartis ovviamente non finisce qui - conclude - siamo tuttora attivi nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione scientifica di nuovi trattamenti e di nuove molecole, ma l'attenzione ai bisogni del paziente e alla sua qualità di vita è assolutamente fondamentale”.