Tumore del colon-retto, a Sassari 250 interventi robotici - Notizie

Duecentocinquanta procedure robotiche, di cui 169 interventi per neoplasie colorettali. Sono i risultati raggiunti dalla Patologia chirurgica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari dal febbraio 2022, quando è stato eseguito il primo intervento, grazie a un percorso che unisce innovazione tecnologica, formazione specialistica ed esperienza chirurgica.Un'attività che ha portato l'équipe sassarese a essere tra le prime in Europa a utilizzare la piattaforma robotica di ultima generazione Da Vinci Single Port nella chirurgia oncologica colorettale. Questa tecnologia consente di operare attraverso un'unica mini-incisione addominale di circa cinque centimetri o, in casi accuratamente selezionati, di asportare il tumore attraverso l'orifizio anale, senza praticare incisioni cutanee.Fino al dicembre 2025, gli specialisti hanno eseguito dieci interventi con quest'ultima tecnica.A guidare l'équipe è Fabrizio Scognamillo, direttore della Chirurgia generale e d'urgenza e della Patologia chirurgica dell'Aou di Sassari e professore associato di Chirurgia generale dell'Università di Sassari in collaborazione con Antonio Marrosu, dirigente medico della Patologia chirurgica e responsabile dell'Unità di coloproctologia accreditata dalla Società italiana di Chirurgia colorettale."La chirurgia robotica non si improvvisa: richiede formazione, competenze specifiche e un lavoro costante dell'intera équipe - spiega il professor Scognamillo -. I risultati raggiunti testimoniano un'esperienza costruita nel tempo. Il nostro obiettivo è utilizzare l'innovazione tecnologica per offrire ai pazienti trattamenti oncologici sempre più mirati e, quando possibile, meno invasivi".L'introduzione del Da Vinci Single Port rappresenta una tappa significativa del percorso di innovazione intrapreso dall'équipe. Il sistema offre al chirurgo una visione tridimensionale ad altissima definizione, con ingrandimenti fino a dieci volte, e strumenti articolati che consentono di eseguire movimenti estremamente precisi. el'équipe sassarese ha investito anche nella formazione, partecipando a percorsi specialistici e di certificazione internazionale, tra cui quelli svolti a Strasburgo.A conferma...

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