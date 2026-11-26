(Adnkronos) - "Il daraxonrasib contro il tumore al pancreas arriva gratis nel Lazio. Garantiamo tempi certi di valutazione in 7 giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale". Lo annuncia con un post su X il governatore Francesco Rocca. Secondo quanto anticipato da 'il Messaggero', oggi la Giunta regionale del Lazio approverà una delibera ad hoc per garantire l'accesso al nuovo farmaco contro le forme metastatiche di adenocarcinoma pancreatico.

Il provvedimento, apprende l'Adnkronos Salute, punta a definire in modo uniforme, trasparente e rigoroso il percorso di accesso al Rasonque*. Il farmaco, approvato dalla Fda negli Usa e dall'Ema in Europa, già autorizzato dalla Commissione europea, è al vaglio dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.