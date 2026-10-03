(Adnkronos) - Oggi, sabato 3 ottobre, al via la nuova edizione dello show del sabato sera di Canale 5, 'Tu Si Que Vales'. Alla conduzione: Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Sul palco, numeri artistici messi in scena da performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età. In giuria, confermata la crew formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, a rappresentare il giudizio del popolo l’insostituibile e magnifica attrice Sabrina Ferilli.

Grande ritorno sul palco per Belen Rodríguez, che torna a 'Tu Si Que Vales' nel ruolo speciale e inedito di giurata della sfida di lipsync, che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar.

Non mancheranno le incursioni dell’inarrestabile e irriverente Giovannino, che diverte il pubblico in studio e a casa quando irrompe sul palco a corteggiare la sua 'amata' Sabrina Ferilli. Ma lo show del sabato sera di Canale 5 non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni, raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti, i quali, in modo delicato e toccante, spesso snocciolano storie capaci di far riflettere e di lasciare il segno.