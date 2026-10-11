(Adnkronos) - "Con effetto immediato, tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti sono d'accordo. Non violatela!". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con un post sul social Truth annuncia una tregua energetica - con stop agli attacchi contro infrastrutture e impianti - nella guerra tra Ucraina e Russia.

L'annuncio di Trump, in realtà, coglie di sorpresa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È stato una novità per me. Ma se i russi accetteranno un cessate il fuoco nel settore energetico, anche l'Ucraina accetterà", ha detto ad Axios. "Se il presidente Trump ha negoziato l'accordo con Putin, vi preghiamo di comunicarci quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo accetteremo", ha aggiunto.

Nelle stesse ore, Zelensky risponde a Trump dopo l'attacco frontale del numero 1 della Casa Bianca. "Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta agli ucraini decidere quando votare e quale persona scegliere. Se Trump vuole le elezioni in Ucraina, dica a Putin di darci 2 mesi: cessate il fuoco di 60 giorni e faremo le elezioni". "E' ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente", ha detto Trump, reagendo alle critiche di Zelensky nei confronti dell'accordo raggiunto da Usa e Russia: Washington sospende le sanzioni energetiche fino ad aprile e Mosca fornirà gasolio agli Stati Uniti.

"Dobbiamo fermare la guerra, abbiamo bisogno del sostegno degli Stati Uniti e dei nostri partner europei. Il primo passo è un cessate il fuoco, una tregua energetica", dice Zelensky al network Abc. "Se vogliono una tregua energetica, siamo disponibili. Non attaccateci, non uccidete i nostri bambini e noi smetteremo di colpire il vostro gasolio. Credo sia giusto, un accordo equo", dice il presidente ucraino. Trump reputa Zelensky responsabile per la mancata conclusione della guerra e accusa il presidente ucraino di aver ordinato ripetuti attacchi contro le raffinerie russe, provocando l'aumento del prezzo del gasolio a livello internazionale. "Fermare Putin è più difficile rispetto" all'operazione di "mettere pressione su qualcun altro. I prezzi stanno salendo a causa della guerra in Medio Oriente, aumentano a causa del conflitto in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz. È una cosa che tutti capiscono. Se vogliamo parlare alle persone con onestà, se vogliamo essere chiari, se vogliamo rivolgerci alle nostre nazioni con franchezza, la gente deve conoscere la realtà. Non bisogna prendere in giro le persone".

"Trump ha detto che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader. Sì, siamo in guerra ed è davvero difficile organizzare elezioni in questo momento. Non solo mancherebbero le condizioni di sicurezza e si violerebbero le nostre leggi e la Costituzione, ma la questione fondamentale è disporre delle infrastrutture di sicurezza necessarie per permettere alle persone di andare a votare", afferma Zelensky.

"Spetta agli ucraini decidere quando votare, come farlo e quale persona scegliere. So bene che Putin voleva a tutti i costi un cambio di presidenza in Ucraina. Lo capisco. E se il presidente Trump vuole davvero che ci siano cambiamenti attraverso le elezioni — argomento che ho discusso anche con il suo staff — allora dica pure a Putin di darci due mesi: 60 giorni di cessate il fuoco totale e noi organizzeremo le elezioni. Ovviamente, accetteremo qualsiasi scelta del nostro popolo, del popolo ucraino".