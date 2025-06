Trump sbotta: "Israele e Iran non sanno cosa caz.. fanno" - Video

(Adnkronos) - "Israele e Iran non sanno cosa c..zo stanno facendo". Alla fine, Donald Trump perde la pazienza e usa la 'f-word', la parolaccia più nota. In partenza per il vertice Nato all'Aja, il presidente degli Stati Uniti risponde alle domande sulla tregua nella guerra tra Israele e Iran. Il cessate il fuoco è messo a rischio dalle azioni dei due paesi. Trump stigmatizza il comportamento di Israele, che "dopo un'ora dall'accordo prende e sgancia un carico di bombe mai visto". Davanti alla raffica di domande, alla fine Trump sbotta: "Questi due paesi hanno combattuto così a lungo e così duramente, ora non sanno cosa cazzo stanno facendo".

