(Adnkronos) - Il problema dell'Intelligenza Artificiale è il nome. E Donald Trump vuole cambiarlo. Mentre i colossi dell'AI si interrogano sull'opportunità di frenare la corsa, il presidente degli Stati Uniti definisce infondati i timori per i rischi legati ad una crescita incontrollata del settore. "Non c'è nessun allarme, come per il cambiamento climatico", dice in sintesi Trump. Ora, il presidente tenta il contropiede. "Molti ritengono che le parole Intelligenza Artificiale siano imprecise e poco efficaci per descrivere questa tecnologia. Una definizione molto più elegante e accurata di questo nuovo fenomeno sarebbe Intelligenza Superiore (SI), Intelligenza Estrema (EI) o Intelligenza Suprema (SI). Si tratta di un sondaggio e apprezzerei molto la partecipazione di tutti! Qual è il nome migliore per questa "rivoluzione" in costante crescita?", chiede in un post su Truth.

Sul suo social, in un altro post, Trump lancia un nuovo duro attacco contro i detrattori dell'AI, affermando che non tollererà nulla che possa ostacolare lo sviluppo di questo settore e annunciando la prossima creazione di una forza ad esso dedicata con la nomina di uno 'zar dell'AI'. "Non ostacoleremo né soffocheremo in alcun modo la crescita di questa incredibile industria. Al contrario, la proteggeremo, la aiuteremo e veglieremo su di essa mentre cresce! Andremo anche a caccia dei malintenzionati e possiamo farlo molto facilmente con il nostro sistema di giustizia civile e penale già esistente. A questo scopo, sto istituendo la AI Force (Forza per l'Intelligenza Artificiale), proprio come ho fatto con la Space Force, che è stata un enorme successo nel mio primo mandato. Annuncerò nel prossimo futuro lo 'Zar' dell'AI: si astengano i perditempo, cerchiamo solo persone con un QI elevato! ", aggiunge. "L'AI è la prossima rivoluzione industriale, o il prossimo Internet, ma sarà ancora più grande e d'impatto, arrivando forse a rappresentare fino al 25% del Pil del nostro Paese. Siamo in vantaggio rispetto alla Cina e al resto del mondo e ho intenzione di fare in modo che rimanga così", conclude.