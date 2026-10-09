(Adnkronos) - Donald Trump schiera anche il Cristoforo Colombo per conquistare il voto degli italoamericani alle elezioni di midterm in programma martedì 3 novembre per il rinnovo dei 435 seggi della Camera e 35 (su 100) seggi del Senato. Oggi, come evidenzia il Washington Post, il presidente terrà alla Casa Bianca una cerimonia per celebrare l'esploratore italiano, omaggiato con una statua di circa 4 metri, secondo le anticipazioni di persone che parteciperanno all'appuntamento. L'evento arriva qualche giorno prima del Columbus Day, la festività che cade il 12 ottobre e che Trump a ripristinato dopo un periodo di 'oblio'. "Gli italiani sono molto contenti di questo. Ricordatevelo quando andrete ai seggi, io ho riportato il Columbus Day", ha detto Trump all'inizio dell'anno. Durante la presidenza di Joe Biden, il 12 ottobre era diventato l'Indigenous Peoples’ Day e la giornata in passato è stata caratterizzata da atti vandalici contro le statue di Colombo sparse per il paese. Una, in particolare, fu gettata nel porto di Baltimore.

E proprio l'erede di quell'opera fa bella mostra nel complesso della Casa Bianca, all'esterno dell'Eisenhower Executive Office Building. Merito, scrive il WP, di un gruppo di imprenditori di Baltimore, di un politico di Cleveland, di collaboratori di Trump. "Gli italoamericani si sono sentiti offesi da quanto accaduto, questo episodio richiama l'attenzione sul nostro patrimonio culturale, cosa che apprezziamo", ha dichiarato John A. Pica Jr., ex senatore democratico dello stato del Maryland, che ha contribuito a recuperare i frammenti della statua di Colombo distrutta nel porto della città del Maryland. In attesa dello 'show', dalla Casa Bianca arrivano le parole di un portavoce: la celebrazione è "l'evento più atteso della città".

"In questa Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe e il presidente Trump farà in modo che venga onorato come tale per le generazioni a venire", ha detto il portavoce Davis Ingle, citando una 'leggendaria' battuta della serie 'I Soprano'. "In questa casa Cristoforo Colombo è un eroe! Fine della storia!", le parole di Tony Soprano - il boss interpretato da James Gandolfini - nel terzo episodio della quarta stagione della serie cult. In campagna elettorale, ogni dettaglio può essere decisivo. In quest'ottica può essere riconsiderata anche la battuta che, una settimana fa, Trump ha dedicato a Giorgia Meloni: "Mi è sempre piaciuta, ho un ottimo rapporto con lei", ha detto il presidente rispondendo ad una domanda e cancellando gli attacchi sferrati nei mesi scorsi contro la presidente del Consiglio.