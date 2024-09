Truffa ai danni di una novantenne di Mogoro, arrestati due giovani

Due uomini, rispettivamente di 32 e 26 anni, originari di Caserta, sono stati arrestati venerdì scorso con l’accusa di estorsione aggravata ai danni di una signora ultra-novantenne di Mogoro. L’operazione, coordinata dalla Procura di Oristano, si inserisce nell’ambito di un’indagine riguardante una serie di truffe ai danni di persone vulnerabili. L’indagine ha preso il via l’11 settembre, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto un alto ufficiale dei carabinieri. L’uomo ha raccontato alla signora che suo nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, in cui una bambina aveva riportato lesioni alla testa. Per evitare che il nipote finisse in prigione, il truffatore ha chiesto alla donna di versare una somma di denaro. Sotto forte pressione emotiva e credendo che il nipote fosse davvero in pericolo, la donna ha accettato di consegnare ai malviventi 2.500 euro in contanti. Gli uomini, che si sono presentati a casa sua spacciandosi per collaboratori dei Carabinieri, l’hanno minacciata, convincendola a cedere anche eventuali gioielli o

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

