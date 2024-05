Oristano

Difficile organizzare il trasferimento da Oristano-Santa Giusta lungo la 131, la 130 e le provinciali



Arrivate dalle Canarie lo scorso 22 aprile , sono ferme al porto industriale di Oristano-Santa Giusta le 30 pali eoliche e le relative torri destinate in parte a nuovi impianti a Musei, Domusnovas e Villacidro, per due progetti presentati dalla società piemontese Esna.

Ufficialmente non conferma nessuno, ma sembra che pale e torri siano ancora nel piazzale del porto perché – considerate le dimensioni – è complicato trasportarle su strada fino a destinazione. Alcuni svincoli o alcuni tratti – non è chiaro quali – lungo la Statale 131, sino al bivio di Villasanta-Sanluri, non permettono il passaggio e le manovre di carichi con quell’ingombro, tanto che qualcuno ha ipotizzato modifiche al percorso.

Una conferma indiretta è arrivata pochi giorni fa dal Gruppo di intervento giuridico della Sardegna: l’associazione ambientalista ha presentato una richiesta di accesso agli atti per una delibera della Provincia del Sud Sardegna, nel tentativo di chiarire se davvero qualcuno avesse autorizzato l’abbattimento di alberi e di macchia mediterranea su alcuni svincoli della Statale 130 e delle Provinciali 88 e 89, proprio per consentire il transito dei