Una programmazione maggiormente cadenzata e coordinata degli orari
con frequenze potenziate nelle fasce di affluenza intensa e
rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari, Oristano e Macomer e
tra Olbia e Sassari. Sono queste le principali novità del nuovo
orario ferroviario invernale, in vigore dalla seconda metà di
dicembre e in fase di definizione fra Trenitalia (Gruppo FS
Italiane) e Regione Sardegna.
Un'offerta che si arricchirà ulteriormente
dall'1 aprile 2027, con la riapertura della linea ferroviaria per
il Sulcis: i treni in circolazione ogni giorno saliranno così a
220, con un incremento del 30,9% rispetto all'offerta attuale.
L'obiettivo è costruire un sistema ferroviario più organizzato,
riconoscibile e competitivo, basato sul cadenzamento degli orari,
su una migliore distribuzione delle corse nell'arco della giornata
e, progressivamente, su un incremento complessivo dell'offerta.
"Stiamo dando corso a un miglioramento generale
del servizio sulla base di quanto previsto dal Piano regionale dei
Trasporti con un'offerta più efficace durante l'arco dell'intera
giornata - spiega l'assessore regionale Barbara Manca -. Insieme a
Trenitalia stiamo lavorando per la definizione degli orari, che,
come tutte le novità, impongono un'attenta valutazione delle
criticità che emergono volta per volta. Per questo stiamo
ascoltando le diverse esigenze dei territori e le stiamo a mano a
mano integrando nell'assetto definitivo".
"Il nuovo orario nasce da un'attenta analisi dei
dati di frequentazione, con l'obiettivo di rendere più efficiente
l'offerta ferroviaria. Un lavoro condiviso con la Regione Sardegna
- afferma Maurizio Romano, direttore Trenitalia regionale Sardegna
- mantenendo aperto il confronto con il territorio. Siamo
consapevoli che per alcuni viaggiatori sarà necessario modificare
le proprie abitudini, anticipando o posticipando di qualche minuto
la partenza, ma nel medio-lungo periodo i benefici saranno
maggiori, grazie a collegamenti più rispondenti alle reali esigenze
di mobilità".
Sulle principali...
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