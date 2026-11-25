Trenitalia, 'con la Regione per rinnovare l'offerta ferroviaria' - Notizie

Una programmazione maggiormente cadenzata e coordinata degli orari con frequenze potenziate nelle fasce di affluenza intensa e rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari, Oristano e Macomer e tra Olbia e Sassari. Sono queste le principali novità del nuovo orario ferroviario invernale, in vigore dalla seconda metà di dicembre e in fase di definizione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione Sardegna.Un'offerta che si arricchirà ulteriormente dall'1 aprile 2027, con la riapertura della linea ferroviaria per il Sulcis: i treni in circolazione ogni giorno saliranno così a 220, con un incremento del 30,9% rispetto all'offerta attuale. L'obiettivo è costruire un sistema ferroviario più organizzato, riconoscibile e competitivo, basato sul cadenzamento degli orari, su una migliore distribuzione delle corse nell'arco della giornata e, progressivamente, su un incremento complessivo dell'offerta."Stiamo dando corso a un miglioramento generale del servizio sulla base di quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti con un'offerta più efficace durante l'arco dell'intera giornata - spiega l'assessore regionale Barbara Manca -. Insieme a Trenitalia stiamo lavorando per la definizione degli orari, che, come tutte le novità, impongono un'attenta valutazione delle criticità che emergono volta per volta. Per questo stiamo ascoltando le diverse esigenze dei territori e le stiamo a mano a mano integrando nell'assetto definitivo"."Il nuovo orario nasce da un'attenta analisi dei dati di frequentazione, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'offerta ferroviaria. Un lavoro condiviso con la Regione Sardegna - afferma Maurizio Romano, direttore Trenitalia regionale Sardegna - mantenendo aperto il confronto con il territorio. Siamo consapevoli che per alcuni viaggiatori sarà necessario modificare le proprie abitudini, anticipando o posticipando di qualche minuto la partenza, ma nel medio-lungo periodo i benefici saranno maggiori, grazie a collegamenti più rispondenti alle reali esigenze di mobilità".Sulle principali...

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