Treni a idrogeno per la Sardegna, al via i test in Svizzera - Notizie

Cominciano questo mese i test del gruppo Stadler sul primo treno al mondo alimentato con idrogeno verde e progettato per linee ferroviarie a scartamento ridotto come quelle gestite in Sardegna dall'Arst, l'Azienda regionale di trasporto pubblico. Da metà ottobre il convoglio e i suoi sistemi, presentati a fine settembre a Berlino a InnoTrans, fiera internazionale di riferimento per il settore dei trasporti, vengono testati in Svizzera, tra Hemishofen e Ramsen, in condizioni reali, per valutarne prestazioni e affidabilità su un binario di 950 millimetri, lungo quasi quattro chilometri e costruito apposta quest'anno dal gruppo svizzero in collaborazione con Bahninfra AG e Mueller Gleisbau.Il tracciato, su cui saranno testati in tutto 21 veicoli, corre come terza rotaia nel binario a scartamento normale dove sono già state effettuate prove per il treno a idrogeno Flirt H2 realizzato per la California. Nei prossimi tre anni Stadler punta a impiegarlo in vista della messa in servizio della flotta a idrogeno che sta costruendo per Sardegna, Calabria e Sicilia."Poiché al di fuori dell'Italia non esistono reti a scartamento ridotto", spiega Ansgar Brockmeyer, direttore Marketing e vendite e vice amministratore delegato del gruppo Stadler, "in passato questo tipo di materiale rotabile poteva essere testato soltanto sulle future linee di esercizio in Italia. Grazie al nuovo binario, possiamo effettuare i test direttamente qui in Svizzera e, grazie alla vicinanza al nostro stabilimento di Bussnang, apportare eventuali ottimizzazioni in modo rapido ed efficiente. Questo accelera notevolmente la successiva messa in servizio in loco in Italia"."L'imminente consegna dei nuovi treni a idrogeno rappresenta un passo decisivo per l'Arst", commenta Carlo Poledrini, direttore generale dell'Azienda. "I veicoli che arriveranno in Sardegna avranno già completato un'importante fase di test, permettendoci di avviare rapidamente le prove finali sulla...

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