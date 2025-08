Tragedia a Is Piscareddus: motociclista perde la vita in un incidente

Villasimius, 05 Agosto 2025 – Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 17, nella località di Is Piscareddus, tra Capo Boi e Porto Sa Ruxi, alle porte di Villasimius. Un motociclista ha perso la vita dopo essere uscito fuori strada in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada provinciale 17 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli, il che fa ipotizzare un incidente autonomo.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti:

La Polizia Locale di Villasimius , per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha messo in sicurezza l’area e supportato le operazioni.

Le autorità stanno ora lavorando per identificare la vittima e notificare il tragico evento ai familiari.

Sicurezza stradale: un tema sempre attuale

Questo ennesimo incidente riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcune strade provinciali sarde, spesso caratterizzate da curve strette e fondo stradale insidioso. La comunità di Villasimius si interroga su possibili interventi per migliorare la sicurezza viaria ed evitare future tragedie.

Aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili nuovi dettagli dalle forze dell’ordine.

