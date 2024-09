Tragedia familiare a Nuoro, uccide la moglie e la figlia poi si suicida

Nella mattinata di oggi, intorno alle 7, una tragedia ha scosso Nuoro. Roberto Gleboni, un operaio forestale di 52 anni, ha aperto il fuoco con una pistola calibro 7.65, legalmente detenuta, contro i membri della sua famiglia, uccidendo la moglie Maria Giuseppina Massetti, di 43 anni, e la figlia Martina, di 25 anni. Durante l’attacco, altri due figli minori, di 14 e 10 anni, sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, Gleboni, dopo aver aggredito la sua famiglia, ha incontrato casualmente un vicino di casa, Paolo Sanna, a cui ha sparato. L’uomo si è poi diretto verso l’abitazione della madre, Maria Esterina Riccardi, in via Gonario Pinna, dove ha anche aggredito e ferito gravemente la donna. Infine, il 52enne ha posto fine alla sua vita con la stessa arma. Attualmente, i due feriti, Sanna e Riccardi, sono ricoverati in gravi condizioni presso l’ospedale San Francesco di Nuoro. Le condizioni del figlio 14enne di Gleboni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

