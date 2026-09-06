Tragedia al Rally di Trapani, auto fuori strada: un morto e due feriti
(Adnkronos) - Un morto e due feriti in un incidente al Rally Cronoscalata Trapani–Monte Erice nel Trapanese. Dalle prime informazioni un'auto è finita fuori strada travolgendo una persona, che è deceduta, e ferendo due spettatori. La vittima sarebbe un commissario di gara.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it