(Adnkronos) - Un ragazzo italiano di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina in via Vitalone a Terni. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti sul posto. Da una prima ricostruzione un furgone si è scontrato con un'auto poi uno dei due mezzi ha travolto il 21enne che è deceduto sul colpo. A terra è stato trovato un monopattino ma non è ancora chiaro se il giovane fosse a o meno a bordo del mezzo.

L'automobilista e il conducente del furgone sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi: verranno sentiti e sottoposti alle analisi di rito. Continuano gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e non è escluso che venga disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo.