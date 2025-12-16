Tragedia a Savona, 22enne muore investita da un tir
Tragedia oggi a Savona, dove una ragazza di 22 anni è morta questa mattina intorno alle 8 dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy & Benech, nel centro città. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Oro di Savona intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La ragazza è deceduta sul posto.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie