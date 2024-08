Tradizioni e musica a Massama per la Madonna Assunta

La frazione di Massama è pronta a vivere giorni di intensa devozione e festeggiamenti civili per celebrare la Madonna Assunta, patrona della comunità. La tradizionale festa si svolgerà dal 5 al 16 agosto, con un programma ricco di appuntamenti religiosi e momenti di svago. Le celebrazioni religiose inizieranno con le Novene, che si terranno ogni giorno dal 5 al 13 agosto alle ore 19, con un’eccezione per il 7 agosto, quando la Novena inizierà alle 18. L’11 agosto, dopo la Novena delle 19, si svolgerà la benedizione dei fiocchetti e il cambio della bandiera con una breve processione. La manifestazione proseguirà in via Principe Umberto, a casa del presidente, accompagnati dalle melodie dell’organetto di Riccardo Murru. Il 12 agosto, alle ore 16, ci sarà la distribuzione dei fiocchetti benedetti e il passaggio della corona dell’Assunta per le vie del paese, nuovamente con l’accompagnamento musicale dell’organetto di Murru. Il 13 agosto, la giornata inizierà presto. Alle 6:30, i partecipanti si incontreranno nella piazza della chiesa per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

