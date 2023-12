Tra sport, musica e ultimi acquisti gli appuntamenti del fine settimana a Oristano e in provincia

23 e 24 dicembre 2023

Tante occasioni per incontrarsi in attesa delle feste in famiglia



Il Natale è ormai alle porte e presto in tanti si riuniranno con amici e familiari per trascorrere insieme le festività. Ma tra oggi e domani non mancano – tra Oristano e la provincia – le occasioni per trascorrere qualche ora in compagnia, specie per i più piccoli.

Gli appuntamenti di oggi. A Oristano prima delle feste si gareggia in piscina: 150 nuotatori da tutta la Sardegna partecipano alla fase regionale del Coppa Caduti di Brema; l’appuntamento sportivo è per oggi nella piscina comunale di Sa Rodia (leggi qui ). Tema natalizio, invece, per tutti gli altri eventi da segnalare, come i laboratori per i più piccoli organizzati dal Museo Antiquarium Arborense (leggi qui ) o la raccolta solidale di giochi e vestiti organizzata dalla Consulta giovani di Oristano in via Mazzini 45 (leggi qui ). Fino a domani si potrà poi fare un salto a Palazzo Arcais per acquistare un regalo dell’ultimo minuto dagli artigiani del Tornio di via Figoli (leggi qui ) mentre per gli amanti del mistero e degli enigmi c’è l’escape room a tema Sartiglia e dal titolo “La corsa nel tempo”, dalle 16 e alle 18 al Centro di documentazione Sartiglia (leggi qui ).

Sempre oggi, dalle 16 alle 20, tutti in carrozza sul trenino di Natale, l’iniziativa del Gruppo Abbi con l’insegna Crai Sardegna, per le vie del centro storico (leggi qui ). C’è anche Christmas Land con l’Interact Club di Oristano, la sezione giovanile del Rotary club (leggi qui ). Infine, appuntamento con la musica corale per “Feste in centro città”, il programma di iniziative ed eventi per grandi e piccini a cura del Centro commerciale naturale Centro Città Oristano (leggi qui ) e un nuovo evento musicale al teatro Garau per il fuori programma di Sa die de sa Sardigna (leggi qui ).

In serata si può andare a Nurachi per il tradizionale appuntamento con il grande gospel americano: al centro polivalente stasera alle 21 c’è il gruppo “The Tony Washington Gospel Singers”. L’evento è a cura dell’Ente concerti “Alba Pani Passino” di Oristano (leggi qui ).

A Solarussa ancora diversi eventi in programma per la rassegna “Aspettando il Natale”; oggi c’è la festa natalizia dedicata ai cittadini più piccoli nell’ex casa Sanna. (leggi qui ).

A Ruinas stasera alle 18.30 nella chiesa di San Giorgio Martire il primo dei tre appuntamenti con “Boghis in Armonia”, la manifestazione promossa dal coro Ghentiana (leggi qui ). C’è poi “Natalando” a Bonarcado, tra degustazioni e balli sardi nella piazza della Basilica (leggi qui ). A Cabras, oggi pomeriggio alle 15.30 in piazza Don Sturzo, inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e a seguire la parata natalizia e l’appuntamento – dalle 18.30 – in piazza Vittorio Emanuele con “Natale in piazza”, organizzato dalla Consulta giovani (leggi qui ).

A Semeghe ritorna il tradizionale concerto di Natale “Un’istella a Mesunotte”, organizzato dall’associazione culturale Ars Antiqua. L’appuntamento stasera alle 19.30 nella chiesa di Maria Immacolata (leggi qui ). A Simaxis, per la gioia di tutti i bambini, arriva Babbo Natale: sarà dalle 17 nei locali del Centro sociale, su iniziativa del Comitato Sant’Isidoro. E dopo, spazio al divertimento con la serata danzante e tanta musica (leggi qui ).

Gli appuntamenti della Vigilia. A Oristano, anche il giorno della vigilia si potrà fare un salto a Palazzo Arcais per ammirare (e acquistare) i lavori degli artigiani del Tornio di via Figoli (leggi qui ) mentre, per chi se lo fosse perso, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20, ci sarà ancora il trenino di Natale lungo le vie del centro storico (leggi qui ). Gran finale poi per “Feste in centro città”, il programma di iniziative ed eventi per grandi e piccini promossi dal Centro commerciale naturale Centro Città Oristano, con la grande parata nelle vie del centro (leggi qui ).

Sabato, 23 dicembre 2023