Oristano

L’inchiesta sugli ammanchi a Nughedu Santa Vittoria e Bidonì addebitati all’ex primo cittadino di Ardauli

Tra le lacrime, avrebbe ammesso le sue responsabilità Claudio Zago, 65 anni, l’ex sindaco di Ardauli arrestato ieri mattina all’alba dalla squadra mobile della questura di Oristano che ha eseguito un’ordinanza cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica di Oristano e disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale oristanese. Zago, prima di essere rinchiuso nel carcere di Massama, ha raccontato di quel vortice di denaro nel quale era rimasto prigioniero: un investimento in criptovalute andato male, poi un altro e un altro ancora. Tutti col segno meno. Tanto da spingerlo ad attingere dalle casse dei Comuni dove aveva lavorato e lavorava ancora, nonostante fosse in pensione.

Secondo i primi calcoli l’ammanco raggiunge il mezzo milione di euro per il Comune di Bidonì, che ha un bilancio di un milione di euro circa, e supera di poco i centomila euro per il Comune di Nughedu.

E’ stata proprio la sindaca di Nughedu Vanessa Corda ad accorgersi che qualcosa nei conti della sua amministrazione non tornava. Nessuno mai avrebbe pensato di dubitare dell’ex dipendente della ragioneria. Claudio Zago era andato in pensione