Tour de France 2025, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro)

(Adnkronos) - Il Tour de France 2025 continua oggi, domenica 6 luglio, con la tappa 2. La seconda frazione della Grande Boucle presenta un percorso non banale da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, per celebrare la regione Hauts-de-France. In maglia gialla c'è Jasper Philipsen, vincitore della tappa inaugurale. Ecco orario, percorso e dove vedere la frazione 2 del Tour de France in tv e streaming (anche in chiaro).

La seconda tappa del Tour de France 2025 è lunga 209,1 km nel Nord e nel Pas-de-Calais, con partenza da Lauwin-Planque e arrivo a Boulogne-sur-Mer. Da tenere d'occhio soprattutto, lungo il percorso, una serie di salite che comprendono la Côte du Haut Pichot (Gpm 3ª categoria), la Côte de Saint-Étienne-au-Mont (Gpm 3ª categoria) e la Côte d'Outreau (Gpm 4ª categoria) negli ultimi 30 chilometri. Tappa che potrebbe dunque essere invitante per gli specialisti delle fughe, con un dislivello positivo di 2550 metri.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La seconda tappa di oggi inizierà intorno alle 12:35. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.

