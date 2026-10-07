(Adnkronos) - "Amico, tornerai più forte di prima! A testa alta, ti auguro una rapida guarigione!". Sono bastate poche parole cariche di affetto a Carlos Alcaraz per emozionare il mondo del tennis sotto al video con cui Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo spagnolo conosce bene il peso degli infortuni: reduce dal trionfo all'Atp 500 di Tokyo, è tornato ai massimi livelli dopo quattro mesi di stop, per un problema al polso destro che lo aveva tenuto fermo da aprile ad agosto.

Un'empatia sincera tra due fuoriclasse che condividono la vetta del circuito, arrivata proprio nel momento più doloroso per l'altoatesino. Il numero uno del mondo ha infatti scelto la via della cautela per guarire da una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro: niente operazione, ma una terapia conservativa che lo costringerà a restare ai box per il resto della stagione, rinviando l'appuntamento con i campi al 2027. Un arrivederci amaro, addolcito dal rispetto del suo più grande rivale.