(Adnkronos) - Oggi, domenica 11 ottobre, torna in prima serata sul Nove "Che Tempo Che Fa", il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, che inaugura la sua 24esima edizione confermandosi uno degli appuntamenti più consolidati della televisione italiana.

L'appuntamento è fissato dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con la squadra storica del programma: accanto a Fazio ci saranno ancora una volta Luciana Littizzetto, con il suo consueto sguardo ironico sull'attualità, e Filippa Lagerbäck, che accompagnerà l'ingresso degli ospiti e delle grandi interviste.

Per la prima puntata della nuova stagione, il programma schiera un parterre che spazia dal cinema alla musica, dalla politica all'informazione. Tra gli ospiti più attesi c'è Sophie Marceau, icona del cinema francese e internazionale, che sarà in studio in esclusiva in occasione dell'uscita italiana de Il tempo di Anne, sequel generazionale del film LOL - Il tempo dell'amore. L'attrice, diventata celebre giovanissima grazie a Il tempo delle mele e vincitrice del César come migliore promessa femminile, ripercorrerà una carriera che l'ha resa protagonista di pellicole come Braveheart, Anna Karenina e Il mondo non basta.

Spazio anche alla politica con Silvia Salis, sindaca di Genova dal 2025, che presenterà il suo libro autobiografico È già domani. Nel volume l'ex atleta olimpica racconta il passaggio dallo sport all'impegno pubblico, affiancando al racconto personale alcune riflessioni sulla politica italiana ed europea.

Per il cinema italiano arriveranno invece Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti di Dio ride, il nuovo film diretto da Giovanni Veronesi. La pellicola, presentata come film di chiusura all'83ª Mostra del Cinema di Venezia, ha ricevuto una lunga ovazione e uscirà nelle sale il prossimo 29 ottobre.

La musica sarà rappresentata da Marco Mengoni, che presenterà in anteprima televisiva il nuovo singolo Giornate perse. Il cantautore parlerà anche di Allo sbagliato, un nuovo progetto culturale e musicale che lo vede impegnato come direttore creativo di uno spazio milanese dedicato a concerti, incontri e spettacoli dal vivo.

Come da tradizione, non mancherà il tavolo dedicato all'attualità e al commento. Tra gli ospiti annunciati figurano Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Nello Scavo e Ferruccio de Bortoli, chiamati a discutere i principali temi della settimana tra informazione, politica, costume e società.