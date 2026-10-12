Torino-Udinese, Ekkelenkamp esulta ma il Var tiene tutti con il fiato sospeso: cosa è successo sul gol dell'1-1
(Adnkronos) - Il Torino passa in vantaggio con Braganca al 36' e l'Udinese rimette in equilibrio la partita al 43'. A firmare l'1-1 è Ekkelenkamp, che trova il guizzo vincente dopo il suggerimento di Ebosse. La prima conclusione viene murata da Comuzzo, ma il centrocampista bianconero insiste e trova il diagonale che supera la difesa granata e non lascia scampo a Okoye.
Prima di convalidare la rete, l'attenzione si sposta sulla sala Var, chiamata a valutare un possibile fuorigioco di Ebosse sul passaggio di Solet. Il controllo non evidenzia irregolarità e arriva così la conferma ufficiale dell'1-1. L'Udinese può esultare grazie a Ekkelenkamp.
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