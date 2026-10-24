(Adnkronos) - Momenti di tensione al corteo contro il riarmo a Torino oggi, sabato 24 ottobre: lanci di oggetti, cariche della polizia e uso di lacrimogeni. I manifestanti da piazza Castello hanno cercato di avanzare verso via Po presidiata da uno schieramento di forze dell’ordine. Ignorando l’invito della polizia di procedere per i Giardini Reali hanno continuato ad avanzare a più riprese fino quando le forze dell’ordine li hanno allontanati con alcune leggere cariche di alleggerimento.

In Piazzetta Reale i manifestanti hanno tentato prima di procedere verso via Pietro Micca e poi verso via Garibaldi, incontrando sempre blocchi di reparti schierati. Alcuni manifestanti hanno quindi raggiunto il sagrato del Duomo nel tentativo di aggirare i blocchi e inoltrarsi verso il centro città interamente presidiato, ma sono stati allontanati con cariche di alleggerimento dalle forze dell’ordine contro le quali è partito un lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, pietre e bastoni.

Dopo alcuni tentativi di forzare i blocchi delle forze dell’ordine, il corteo si è incamminato verso i Giardini Reali, verso la periferia nord del capoluogo piemontese.

Dopo una mezz’ora di calma, nuovi scontri nel quartiere Aurora, quando il corteo ha imboccato lungo Dora Savona. I manifestanti hanno, infatti, tentato di forzare il blocco dei reparti schierati a un centinaio di metri da corso XI Febbraio: in risposta, una nuova carica di alleggerimento. Contro le forze dell’ordine sono state nuovamente lanciate bottiglie e pietre mentre è stato fatto esplodere anche qualche petardo. All'altezza del ponte Mosca è cominciato un fitto lancio di oggetti, pietre, bottiglie e fumogeni in particolare, a cui i reparti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.