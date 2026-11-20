(Adnkronos) - Si è concluso in piazza Borromini il corteo di manifestanti scesi in piazza nel tardo pomeriggio a Torino per protestare contro il carovita e il riarmo. “Oggi è stata una grande giornata di sciopero, abbiamo bloccato questa città e le sue arterie principali dimostrando ancora una volta cosa significa scendere in piazza ma non e’ finita qui perché siamo un movimento oceanico, un movimento che ha dimostrato di poter paralizzare l’Italia”, hanno detto i manifestanti dal microfono prima di rilanciare i prossimi appuntamenti “Siamo in piazza da questa mattina e siamo ancora in tantissimi e ogni tentativo da parte della polizia di fermarci non serve a niente, noi siamo e rimarremo sempre qui in questa città”, hanno aggiunto e proseguito: “Ci sono i prossimi sabati e le prossime settimane. Sabato prossimo è la giornata internazionale dei diritti dei palestinesi e noi scenderemo in piazza ancora di più contro questo governo che ci costringe alla miseria e alla povertà”.

“E domani ci aspetta una grandissima giornata per il compleanno del centro sociale Askatasuna, perché quello che hanno fatto il 18 dicembre non lo dimenticheremo e non saranno quattro mura a bloccare la forza delle persone. Askatasuna vuol dire libertà”, hanno concluso.

Qualche momento di tensione si è verificato prima tra manifestanti e forze dell’ordine poco fa a Torino quando il corteo da via Po ha improvvisamente virato verso via Accademia Albertina con l’intento di raggiungere piazza Carlina. Un tentativo respinto dai reparti con due brevi momenti di contatto. Poi, il corteo e’ ripartito nuovamente diretto verso via Po. “Anche se di qua non siamo passati, lo faremo da un’altra parte non saranno certo le forze dell’ordine a fermarci”, hanno detto dal microfono i manifestanti.

Un nuovo tentativo dei manifestanti di oltrepassare il cordone delle forze dell’ordine poste a protezione di piazza Vittorio è stato respinto con l’utilizzo dell’idrante sul ponte che porta in piazza Gran Madre. I manifestanti giunti in corteo da corso Moncalieri, hanno girato sul ponte diretti a Piazza Vittorio ma l’avanzata e’ stata bloccata dai reparti contro i quali i manifestanti hanno iniziato un fitto lancio di oggetti e bottiglie di vetro.