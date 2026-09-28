(Adnkronos) - Si terrà quasi certamente domani l’udienza di convalida a carico della giovane 24enne, accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate perché ritenuta responsabile, secondo una prima ricostruzione, di aver investito un bimbo di 5 anni la sera di sabato scorso nel quartiere San Donato a Torino e fermata nella notte dai carabinieri.

“La mia assistita è scioccata e traumatizzata anche perché non è stato assolutamente un gesto voluto, non solo nei confronti del bambino, ma nemmeno nei confronti del compagno”, dice l’avvocato della giovane, Michele Scaramozzino, che prosegue: “La mia assistita si difende dicendo che c’era stata una lite con il fidanzato perché era stato scoperto con un’altra donna, che è la mamma del bambino”. “Dopo un primo incontro con l’uomo e l’altra donna che si erano allontanati - sottolinea ancora il legale riferendo il racconto della giovane 24enne - la mia assistita li ha seguiti per un ulteriore chiarimento perché si è sentita presa in giro. Li ha trovati dopo aver fatto una curva, loro si sono spaventati e hanno cambiato direzione. A quel punto lei ha frenato ma ha sbandato, ha colpito la macchina e involontariamente anche il bambino”.

"L’udienza di convalida non è stata ancora fissata, ma sicuramente sarà domani”, conclude il legale, che a proposito delle accuse osserva: “Non abbiamo ancora l’imputazione del pubblico ministero perché non è ancora arrivato l’avviso di fissazione”. Le indagini, intanto, proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.