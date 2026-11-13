(Adnkronos) - Disciplina, costanza e tanta voglia di ispirare i più giovani. Dietro le polemiche per il suo "indosso la taglia 26 di jeans" e il commento "siete schiavi degli zuccheri e dei carboidrati" c'è un ragazzo, Tony Effe, che negli ultimi mesi ha cambiato radicalmente le proprie abitudini, fino a diventare oggi ufficialmente un atleta. Nicolò Rapisarda, questo il vero nome del rapper, ora fa sul serio con la corsa e si è tesserato con il 'Team Sempredicorsa ASD', società dilettantistica fondata dall'atleta e 'supercoach' Lorenzo Lotti, ultrarunner e campione italiano dei 100 km del 2023, che lo segue nella preparazione. Un percorso iniziato soltanto a settembre e cresciuto rapidamente, come racconta lo stesso Lotti all'Adnkronos: "Ha iniziato a settembre, anche sbagliando inizialmente". A farli incontrare sono stati degli amici in comune: "Mi ha contattato sui social, ci siamo visti a Milano e da lì ho iniziato ad allenarlo".

Una prima sfida è stata la Deejay Ten, alla quale Tony Effe ha partecipato correndo 10 chilometri. Una prova che, come racconta il suo coach, è "andata molto bene". Da qui la decisione di compiere un passo ulteriore, il tesseramento: "In Italia, per poter partecipare alle gare competitive, bisogna essere iscritti a una società e avere la visita medica sportiva. Lui l'ha fatta e si è tesserato nella mia". I progetti non finiscono però qui: "Abbiamo in programma una mezza maratona", ma la città è ancora top secret.

La volontà del rapper parte proprio della voglia di lasciarsi alle spalle alcune vecchie abitudini, come quella del fumo: "Il bello di questo percorso è che sta ispirando tante persone: invece di fumare una sigaretta o una cannetta, ogni volta che ne aveva voglia faceva una corsa. Ha iniziato proprio così 'Invece di fumare, faccio una corsa'". Da quel primo tentativo, la corsa è diventata per lui un appuntamento fisso, fino a trasformarsi in una vera passione. Oggi Tony Effe si allena tre volte a settimana ed è, come racconta il suo coach col sorriso, un "ottimo" alunno. Un percorso che Lotti definisce una vera "rinascita": "È una persona veramente precisa negli allenamenti, una delle più precise che abbia mai avuto. Ci tiene davvero tanto", racconta il coach che sottolinea quanto sia importante procedere per step: "Dobbiamo stare attenti a tutto, anche ai tendini, perché ha iniziato senza gradualità".

Tra i due è nato un profondo legame e un bel rapporto di amicizia: "È una gran brava persona, sono molto affezionato a lui. Al di là dei social, dove siamo tutti un po' estrosi, ci tengo davvero. La corsa lo sta aiutando a essere una persona migliore. Ci aiutiamo a vicenda", confida Lotti all’Adnkronos. Negli ultimi mesi Tony Effe ha condiviso con i follower alcune delle sue imprese sportive: dalle corse per le strade di Milano, anche con il passeggino della figlia Priscilla, fino al recente viaggio in Cina, a Dengfeng, nella provincia dell'Henan, dove ha preso parte a un intenso ritiro spirituale e fisico presso la 'Shaolin Yongzhi Kung Fu School'. Una nuova abitudine di vita che, secondo il suo allenatore, sarà fondamentale per i prossimi tour: "Secondo me lo aiuterà tantissimo per i prossimi concerti", osserva il coach.

E proprio per la voglia di condividere questo nuovo percorso, domani, a Milano, Tony Effe e Lorenzo Lotti si ritroveranno al Parco Sempione per il primo running club del rapper, "aperto a chiunque voglia unirsi a noi". "Ci tiene davvero tanto", sottolinea Lotti, orgoglioso del suo atleta.