Todde rende omaggio a Mario Melis, deposta corona di fiori sulla tomba - Notizie

In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha reso omaggio alla memoria dell'ex presidente della Regione Mario Melis, deponendo una corona di fiori sulla sua tomba, nel cimitero di Nuoro.La presidente ha voluto rinnovare l'omaggio al politico nuorese, che ha guidato la Regione nel 1982 e successivamente dal 1984 al 1989, ricoprendo un ruolo significativo nella storia dell'autonomia e delle istituzioni regionali. "Come ogni anno, ho scelto di rendere omaggio a Mario Melis, figura di grande rilievo istituzionale e protagonista della storia autonomistica della Sardegna", ha dichiarato Todde. "In un momento in cui si guarda alle lezioni del passato, è giusto ricordare chi ha onorato così tanto la nostra terra".La presidente, dopo aver rivolto un saluto ai familiari, ha raggiunto il luogo di sepoltura accompagnata dagli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, guidati dalla commissaria superiore di Nuoro, Gonaria Dettori. Ad accoglierla, Laura Melis, figlia dell'ex presidente, con la quale si è soffermata in un momento di raccoglimento e ricordo."Mario Melis ha dato una postura diversa alla Presidenza della Regione. Considerava la Sardegna uno Stato, veramente capace di sedersi alla pari al tavolo con le altre istituzioni nazionali. È una lezione che non bisogna dimenticare, anche alla luce delle battaglie che ci aspettano per fare in modo che il nostro Statuto e la nostra autonomia siano sempre più centrali", ha dichiarato Alessandra Todde.Dopo la messa nel sacrario militare, officiata dal Vicario generale della Diocesi di Nuoro don Giuseppe Mattana, la presidente con il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e con la prefetta Alessandra Nigro, ha deposto una corona di fiori ai caduti. Hanno partecipato alla cerimonia il comandante provinciale dei Carabinieri Gennaro...

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