Todde 'non ci faremo ricattare, dichiarazioni AeroItalia danneggiano Isola' - Notizie

"La Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno, su questo voglio essere chiara". La presidente della Regione Alessandra Todde interviene sulla decisione di Aeroitalia di formalizzare con una Pec la rinuncia a tre collegamenti in continuità territoriale, annunciando possibili iniziative anche sulle altre rotte attualmente operate dalla compagnia. Lo fa a margine della presentazione del calendario della polizia di Stato alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi."Voglio ricordare il danno che ha fatto AeroItalia ai sardi parlando da mesi di un'ipotetica rinuncia. Questo vuol dire un danno per l'economia, per le imprese, per gli investimenti e noi di questo chiederemo conto alla compagnia", sottolinea Todde. La presidente rivendica la scelta della Regione di non aumentare le tariffe della continuità territoriale nonostante il caro carburante: "Abbiamo deciso di mantenere il prezzo inalterato anche al centesimo, perché volevamo tutelare i sardi in un momento di crisi e di grandissima incertezza rispetto alla possibilità di potersi spostare".La presidente richiama il vincolo dei sei mesi di preavviso previsto per le tratte non compensate dal decreto ministeriale sugli oneri di servizio pubblico: "Abbiamo sei mesi di tempo per fare il bando e la compagnia ha il dovere di non interrompere un servizio essenziale", sostiene. "Vogliamo una controparte affidabile, che non possa ricattare, perché la Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno", insiste Todde. "Prenderemo provvedimenti anche su altre rotte che magari non sono state abbandonate perché più appetibili. Non permettiamo a nessun operatore di scegliersi cosa è meglio: il servizio è per i sardi e saremo noi, con il nuovo bando, a decidere le compensazioni".Sul possibile futuro di Aeroitalia nelle procedure di affidamento, Todde precisa: "Se la Regione Sardegna decide di togliere una rotta, e lo può fare viste...

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