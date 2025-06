Thais Wiggers, la fine del rapporto con Mammucari: "Cosa ho imparato? Ad avere paura"

(Adnkronos) - Thais Wiggers è tornata a parlare della fine della sua relazione con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia. Ospite oggi, giovedì 26 giugno, a La volta buona l'ex velina si è lasciata andare a confidenze riguardo il suo passato sentimentale: "Io non sono stata fortunata in amore", ha ammesso.

Thais ha ricordato l'inizio della relazione con il conduttore televisivo, sottolineando come fosse giovane all'epoca: "Avevo 20 anni. Ho dato tutto il mio cuore, abbiamo avuto una figlia insieme, è stata una storia importante", ha detto. Una storia che si è conclusa, ma che ha lasciato un segno nella sua vita: "Quando finisce una storia così importante è difficile che tu non finisca a pezzi. Come per me, per lui. Ho imparato delle lezioni. Cerchi di andare avanti e ti proteggi", ha aggiunto.

"Cosa hai imparato dal vostro rapporto?", le ha chiesto Caterina Balivo. "Ad avere paura", ha detto Thais. Una frase che ha spiazzato la padrona di casa: "Beh, detta così...". "Paura di buttarsi, di fidarmi", ha replicato Thais, chiarendo il senso delle sue parole. "Ho vissuto altre situazioni, ma appunto non sono mai stata fortunata in amore. Non mi sono sposata, ho 40 anni, la vedo dura per me", ha detto con un sorriso amaro.

