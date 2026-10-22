(Adnkronos) - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7 si è verificata poco fa in Cina, alle 22:33 ora locale. A essere colpita è stata in particolare la regione del Tibet, nel sud-ovest del Paese del Dragone, dove è stato registrato l'epicentro, secondo quanto riferito dal China Earthquake Networks Center (CENC).

Al momento non si hanno notizie su eventuali vittime o danni. L'epicentro è stato localizzato precisamente a Nagqu, nel Tibet settentrionale, a una profondità di 10 km.

Il sisma, il più forte a colpire la Cina da gennaio 2024, è stato distintamente avvertito nell'area, ha reso noto il CENC. L'epicentro si è localizzato a circa 400 km da Lhasa, capitale del Tibet.

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