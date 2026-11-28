(Adnkronos) - Terremoto a Los Angeles oggi, 28 novembre. Una scossa di magnitudo 5.0 si è verificata con epicentro nell'Oceano Pacifico davanti alle coste della metropoli californiana. Il sisma, secondo lo United States Geological Survey, si è verificata alle 9.30 del mattino - ora locale - a circa 4 miglia (quasi 6,5 km) a sudovest di Manhattan Beach. Successivamente, si sono verificate altre scosse con magnitudo non superiore a 3.5. Non sono segnalati danni rilevanti.

Le tv, in particolare Fox News, mostrano le conseguenze del sisma all'interno dell'aeroporto di Los Angeles, con vetri in frantumi. Video pubblicati su X mostrano colonne di fumo che si alzano da una raffineria nella zona di El Segundo, a sud del LAX Airport.

"In conformità con il protocollo, il Los Angeles Fire Department è ora in modalità terremoto: il personale di tutte le 106 stazioni dei vigili del fuoco del territorio sta effettuando un'ispezione strategica via terra, aria e mare dei rispettivi distretti, esaminando le infrastrutture critiche e le aree di interesse locale nell'ambito della nostra giurisdizione sulla città di Los Angeles, che si estende su 470 miglia quadrate", l'annuncio del Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles.