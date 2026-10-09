Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro sulla costa: avvertita dalla popolazione
(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ore è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre, alle 12:38 con epicentro sulla costa toscana livornese a una profondità di 5.7 chilometri. Lo riporta l'Ingv.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come hanno scritto numerosi utenti sui social network. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.
In mattinata un altro terremoto - di magnitudo 2.1 - era stato registrato sempre in Toscana ma a largo di Pisa intorno alle 09:20.
📰 Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a: info@sardanews.it