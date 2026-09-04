(Adnkronos) - In Calabria una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Ingv oggi, venerdì 4 settembre, alle 21:31 con epicentro a Castiglione Cosentino e a una profondità di 9.3 chilometri.

Paura tra la popolazione: la scossa è stata avvertita distintamente nei comuni di Rende, Castrolibero, Paola, San Giovanni in Fiore. Molti utenti sui social parlano di un forte boato che ha preceduto il sisma.

I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano e Zumpano.

La Sala operativa della Protezione civile regionale è in contatto con i sindaci dei territori interessati e nonostante la scossa sia stata avvertita chiaramente in buona parte della provincia di Cosenza al momento non si segnalano danni, spiega la Protezione civile sui canali social.