Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.7: avvertita in tutta la provincia
(Adnkronos) - In Calabria una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Ingv oggi, venerdì 4 settembre, alle 21:31 con epicentro a Castiglione Cosentino e a una profondità di 9.3 chilometri.
Paura tra la popolazione: la scossa è stata avvertita distintamente nei comuni di Rende, Castrolibero, Paola, San Giovanni in Fiore. Molti utenti sui social parlano di un forte boato che ha preceduto il sisma.
I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano e Zumpano.
La Sala operativa della Protezione civile regionale è in contatto con i sindaci dei territori interessati e nonostante la scossa sia stata avvertita chiaramente in buona parte della provincia di Cosenza al momento non si segnalano danni, spiega la Protezione civile sui canali social.
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