Terremoto oggi a Caserta, doppia scossa di magnitudo 3.2: avvertita fino a Napoli e Benevento
(Adnkronos) - Doppia scossa di terremoto oggi a Caserta: il sisma è stato registrato dall'Ingv alle ore 12:22 e poi alle 12.23 con magnitudo di 3.2 con epicentro a 4 chilometri da Gioia Sannitica e a 10.7 chilometri di profondità.
Paura tra la popolazione. A quanto si legge da vari utenti sui social network, il sisma è stato avvertito fino a Napoli e Benevento.
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