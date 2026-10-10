(Adnkronos) - Doppia scossa di terremoto oggi a Caserta: il sisma è stato registrato dall'Ingv alle ore 12:22 e poi alle 12.23 con magnitudo di 3.2 con epicentro a 4 chilometri da Gioia Sannitica e a 10.7 chilometri di profondità.

Paura tra la popolazione. A quanto si legge da vari utenti sui social network, il sisma è stato avvertito fino a Napoli e Benevento.

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