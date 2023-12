Terremoto nel Pd di Oristano: pronti ad appoggiare Soru, lasciando il “campo largo”

Oristano

Nasce Alternativa sarda e democratica. Sabato l’ufficializzazione

Anche a Oristano il Partito Democratico si spacca, a meno di due mesi dalle elezioni regionali in programma il 25 febbraio. Tanto che diversi i dirigenti e militanti dem sono pronti ad allontanarsi per appoggiare la coalizione sarda di Renato Soru, lasciando il cosiddetto campo largo e la candidata alla presidenza Alessandra Todde. Tra loro anche la segretaria provinciale Maria Obinu e il segretario cittadino Roberto Martani, che già nelle scorse settimane non avevano nascosto posizioni critiche, sollecitando più volte la direzione regionale del partito a percorrere la strada delle primarie per la scelta del candidato presidente. La spaccatura, nell’aria da tempo, è così diventata realtà.

I “dissidenti” del Pd hanno dunque dato vita al gruppo politico Alternativa sarda e democratica, abbandonando la “casa madre” e la coalizione del campo largo guidata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. E sabato prossimo, 30 dicembre, parleranno in un incontro riservato agli organi di informazione, a Cagliari. Lo faranno proprio nella sede della coalizione sarda, nel corso Vittorio Emanuele.

Oltre a Maria Obinu interverranno pure Enrico Pusceddu, Romina Mura, Isabella Murtas, Giovanni Secci, Laura Pirina e Cristian Nonnis.

Saranno inoltre presenti Roberto Martani, i consiglieri comunali oristanesi Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu, gli altri militanti del Pd oristanese Gabriele Sardu, Bani Micali e David Puggioni, ma anche Massimiliano Podda, Luciana Mele, Caterina Deidda, Lidia Gioi, Anna Paola Marongiu, Luisa Pittau, Pierpaolo Porcu, Matteo Fenu, Luca Madeddu, Mauro Bittu, Paola Onnis ed Efisio Lisci.