Terremoto nel Messinese, la scossa di magnitudo 3.1
(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata oggi sabato 5 settembre nel pomeriggio dall'Ingv in provincia di Messina. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 16.57, sono stati San Fratello, Caronia e Acquedolci.
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