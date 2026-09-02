Terremoto in Toscana, la scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Lucca
(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi mercoledì 2 settembre nel nord della Toscana. La scossa è stata localizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 2.40 a una profondità di 9 chilometri ed epicentro a 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Non si registrano feriti o danni.
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