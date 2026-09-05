Terremoto in provincia di Rieti, scossa 2.9 ad Accumoli
(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto nazionale di geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'Ingv, il sisma è stato rilevato ad Accumoli a una profondità di 9 km.
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