Terre civiche per 5 anni a Cabras, tanti giovani agricoltori fra i 37 assegnatari

Tra i beneficiari del bando 13 giovani agricoltori, tre agricoltori che per la prima volta diventano concessionari, e anche un cittadino non agricoltore (sempre una prima volta).

Tra i criteri di assegnazione particolare importanza è stata data alla logica dell’accorpamento agricolo, prevedendo un punteggio maggiore per chi lavorasse già su terreni confinanti con quelli messi a bando. Ulteriore criterio premiante è stato associato al tipo di coltura scelta, prevedendo un punteggio superiore per gli impianti di olivo, vite o frutteto.

L’amministrazione comunale, attraverso questo bando, ha raggiunto l’obiettivo di concedere ben 170 ettari di terre civiche, che si sono liberate negli anni, rivolgendo grande attenzione ai giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e 40 anni, e a coloro che non possedevano già altre concessioni.

Via libera dal Consiglio comunale di Cabras al riconoscimento della riserva di esercizio quinquennale in favore di 37 beneficiari di assegnazioni di terre civiche. Giunge così a termine l’iter della procedura pubblica avviata lo scorso aprile.

Voto favorevole in Consiglio comunale

Grande soddisfazione dell’assessora delegata agli usi civici, Alessandra Pinna: “Si è trattato di un procedimento molto complesso, che ha segnato una svolta nella gestione di questa materia, poiché è la prima volta che si procede in questi termini per la gestione delle terre civiche. Grazie a tale procedura diversi imprenditori agricoli, e tra questi molti giovani, potranno avere un vero e proprio supporto allo svolgimento della propria attività, per una crescita imprenditoriale”.

“La strada è quella giusta”, ha aggiunto il sindaco Andrea Abis, “è la prima volta che le concessioni ordinarie hanno una durata pluriennale. In questo modo è possibile per il mondo agricolo fare una programmazione adeguata anche ai cicli di finanziamento del sistema agricolo nazionale”.

A seguito dell’approvazione in Consiglio comunale della delibera, è adesso necessario provvedere al riconoscimento della riserva di esercizio: il Comune deve presentazione un’istanza in Regione, al Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture, presso della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale.