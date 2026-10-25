(Adnkronos) - Tragedia a Ururi, in via Marina, dove una madre di 85 anni e suo figlio di 58 sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause dei due decessi. Sul caso coordina le indagini la procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio della madre, da parte del 58enne, seguito dal suicidio dell'uomo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti perché da giorni non li vedevano. A forzare la porta i vigili del fuoco.